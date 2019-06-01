В пригороде Петербурга полицейские жестоко избили подростка

В городе Колпино, под Петербургом, сотрудники 80-го отдела полиции пытали 17-летнего подростка, которого заподозрили в магазинной краже. Об этом "Новой газете" рассказала мать пострадавшего, Олеся Коваль.

По словам матери, вечером 28 мая её сын вышел из дома в супермаркет "Семья" за семечками. Когда подросток расплатился, кассирша заподозрила его в краже и вызвала группу быстрого реагирования. Приехавшие на место двое мужчин в касках и бронежилетах положили молодого человека на пол лицом вниз и вызвали полицию.

На видео из супермаркета, которое показали матери, она не увидела момента кражи. Полицейские, прибывшие на место, также ничего у молодого человека не нашли.

В свою очередь, одна из сотрудниц супермаркета написала заявление, в котором сообщила, что молодой человек «громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал». В заявлении ничего не говорится о краже, но подростка все равно отвезли в отдел

Там несовершеннолетнему не дали связаться с родителями и отобрали мобильный телефон. По словам матери, полицейские жестоко избивали подростка. Он не признал себя виновным в каком-либо правонарушении и был отпущен под подписку бабушки.

Подросток был доставлен в больницу на скорой помощи. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, травму грудной клетки и живота, ушибы и гематомы лица, спины и ягодиц, отек левого века и осаднение запястий. Он был оставлен в больнице для лечения.

29 мая мать пострадавшего обратилась в прокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, избивших несовершеннолетнего.