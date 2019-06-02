В Дзержинске при взрывах пострадали 89 человек, в больницах - 16

При взрывах на оборонном предприятии в городе Дзержинск Нижегородской области в субботу, по уточнённым данным, пострадали 89 человек. 44 из них - работники завода НИИ "Кристалл", остальные - жители города. Госпитализированы 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии. Погибших нет. Аварийно-спасательные работы закончены.

Всего, по уточнённым данным, было три взрыва. Они произошли в цехе, который занимается, по одним сообщениям, производством тротила, по другим - изготовлением фугасных авиабомб. Взрывной волной были выбиты стёкла в почти 200 жилых домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва. Звуки взрывов, по словам жителей, были слышны на расстоянии до 20 километров от города.

Над местом взрывов поднялся столб чёрного дыма в виде гриба, который был запечатлён на многочисленных фото и видео.

Большинство пострадавших получили порезы от разлетевшихся стёкол и подобные травмы. Власти обещали выплатить пострадавших по 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области и по 50 тысяч из городского бюджета.

На самой территории завода, который занимается производством взрывчатых веществ, было разрушено пять зданий на площади 800 квадратных метров, возник пожар. Причиной взрывов называют нарушение технологических процессов, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

В городе и нескольких окрестных населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации, власти, однако, утверждают, что опасности новых взрывов нет.