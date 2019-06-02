Умер Алексей Казанник, уступивший Ельцину место в Верховном Совете

В Омске умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник. Сообщения о его смерти подтвердили в прокуратуре Омской области. Алексею Казаннику было 77 лет.

Юрист, преподаватель Омского государственного университета приобрёл общенациональную известность 30 лет назад, в 1989 году, когда на Съезде народных депутатов СССР уступил своё место в Верховном совете Борису Ельцину, будущему президенту России. Входил в состав Межрегиональной депутатской группы.

В октябре 1993 года, после разгона Съезда народных депутатов России, был назначен Ельциным Генеральным прокурором России. Уже в феврале 1994 года Казанник, однако, объявил об уходе в отставку с этого поста в знак протеста против политического давления на него по делу об амнистии участникам попытки переворота 1991 года и событий 1993 года. Казанник исполнил постановление Госдумы об амнистии, несмотря на возражения Ельцина. Официально отправлен в отставку в апреле 1994.

В 1996 году был назначен заместителем губернатора Омской области и занимал этот пост до 2003 года. Впоследствии вернулся к преподавательской работе.