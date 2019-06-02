Израиль нанёс удары по целям в Сирии, есть убитые

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие.

Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля. Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. Поемьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии.

Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трёх сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что, по его данным, были убиты также 7 иностранцев из союзных сирийской армии подразделений. По всей видимости, речь идёт о бойцах одной из проиранских группировок.

Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории, их целями, как правило, становятся объекты, связанные с Ираном или проиранскими шиитскими группировками. Власти Израиля не всегда подтверждают факт таких ударов, однако делают это, как правило, если их целями становятся объекты сирийской армии. Необходимость ударов Израиль объясняет целями самообороны от возможной иранской агрессии.