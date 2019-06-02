Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Лидер СДПГ ушла в отставку после провала на выборах

Андреа Налес

Смотреть комментарии

Андреа Налес - лидер Социал-демократической партии Германии, партнёра христианских демократов Ангелы Меркель по правящей коалиции - объявила об уходе в отставку после провала её партии на выборах в Европарламент.

Налес также уйдёт с поста лидера фракции СДПГ в Бундестаге.

На выборах в Европарламент на прошлой неделе германские социал-демократы заняли только третье место, пропустив вперёд не только блок ХДС/ХСС, но и Партию зелёных. По последним опросам, популярность СДПГ продолжает падать, а их конкурентов на левоцентристском фланге оппозиционных Зелёных - расти. По одному из опросов, рейтинг СДПГ упал до 12 процентов, это антирекорд за всю историю.

Германские СМИ и информационные агентства высказывают мнение, что смена руководства социал-демократов может привести к смене политики и распаду правящей коалиции. Выборы нового главы фракции пройдут на следующей неделе, когда будет избран новый глава партии - пока неясно.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG