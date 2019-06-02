Госдепартамент США ужесточил миграционные правила

Госдепартамент США ввёл новые правила получения американской визы – теперь подавшие на неё заявку должны предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, а также номера телефонов за последние пять лет.

В ведомстве ужесточение правил объяснили необходимостью "выявлять террористов и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.

Представитель Госдепартамента также сообщил, что у заявителя есть возможность указать, что он не пользуется соцсетями, но если проверка установит, что он солгал, то его ждут "серьёзные последствия".

Ранее предоставлять данные о своих социальных сетях требовали только от тех заявителей, которые проходили дополнительную проверку – например, в случае, если до США они посещали регионы, контролируемые террористическими группами.

Теперь это придётся делать всем, кто подаёт документы на туристические, студенческие или рабочие визы. Исключение сделано только для дипломатов и членов официальных делегаций.