Госдепартамент США ужесточил миграционные правила

Госдепартамент США ввёл новые правила получения американской визы – теперь подавшие на неё заявку должны предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, а также номера телефонов за последние пять лет.
В ведомстве ужесточение правил объяснили необходимостью "выявлять террористов и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.
Представитель Госдепартамента также сообщил, что у заявителя есть возможность указать, что он не пользуется соцсетями, но если проверка установит, что он солгал, то его ждут "серьёзные последствия".
Ранее предоставлять данные о своих социальных сетях требовали только от тех заявителей, которые проходили дополнительную проверку – например, в случае, если до США они посещали регионы, контролируемые террористическими группами.
Теперь это придётся делать всем, кто подаёт документы на туристические, студенческие или рабочие визы. Исключение сделано только для дипломатов и членов официальных делегаций.
- Как отмечает Би-би-си, администрацию предыдущего президента США Барака Обамы критиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз. В качестве примера негативных последствий таких проверок критики приводили выдачу визы уроженке Пакистана Ташфин Малик. В 2015 году она стала соучастницей массового убийства в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния), жертвами которого стали 14 человек. Позже выяснилось, что Малик публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов, но выдавая ей визу, власти США не обратили на это внимание.
- У новых правил получения визы также есть критики. В Американском союзе защиты гражданских свобод уже заявили, что "нет никаких доказательств справедливости и эффективности мониторинга социальных сетей". Правозащитники опасаются, что люди будут вынуждены подвергать себя цензуре в интернете.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.