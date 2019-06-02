В Харькове активисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове активисты украинских националистических организаций, в том числе "Национального корпуса" и признанного в России экстремистским и запрещённого "Правого сектора" в воскресенье снесли бюст советского маршала Георгия Жукова.

Активисты устроили акцию протеста у Дворца спорта, где собрался съезд политической партии "Доверяй делам". Украинские националисты утверждают, что участие этой партии в предстоящих выборах в Верховную Раду - попытка реванша представителей бывшей Партии Регионов, лишившейся власти после протестов на Майдане в 2014 году. В руководстве партии - мэры крупных городов, Харькова - Геннадий Кернес и Одессы - Геннадий Труханов. Во время Майдана они поддерживали его противников, однако впоследствии выступили в поддержку территориальной целостности Украины.

Националисты устроили у Дворца спорта так называемый "коридор позора" для делегатов съезда, произошли стычки между ними и делегатами, а также полицией. Впоследствии часть активистов переместилась к бюсту Жукову, оттеснили полицию и повалили его, установив на постаменте флаг Украины.

Памятники Жукову и другим советским военачальникам формально не подпали под закон о декоммунизации, поэтому не были демонтированы властями, однако украинские националисты неоднократно требовали их устранения.