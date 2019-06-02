Владимира Познера внесли в базу сайта "Миротворец"

Личные данные российского журналиста Владимира Познера внесены в базу украинского сайта "Миротворец".

На сайте указано, что ведущий Первого канала попал в список "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму.

Сам Познер, комментируя произошедшее, заявил, что это не его проблема, а Украины. По его словам, он приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри некоего конкурса.

Украинский интернет-проект "Миротворец" был создан в 2014-м году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как "представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины". Он содержит открытую базу личных данных людей, чья деятельность, по мнению создателей сайта, угрожает безопасности и территориальной целостности страны.

На сегодняшний день в базе "Миротворца" данные нескольких тысяч российских политиков, военных, журналистов, артистов, музыкантов, общественных деятелей, а также граждан, участвовавших в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов, и граждан, которые побывали в аннексированном Россией Крыму без получения разрешения на это от украинских властей.

"Миротворец" не имеет официального юридического и государственного статуса, однако зачастую людей из его списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.