Помпео: США готовы говорить с Ираном без предварительных условий

Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, - заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом одно "условие" он всё же выдвинул - по словам госскретаря, Иран должен "показать, что хочет вести себя как нормальная страна".
Помпео в воскресенье встретился в Швейцарии с главой МИД этой страны Игнацио Кассисом. Ситуация вокруг Ирана была одной из главных тем встречи. Швейцария представляет интересы США в Иране, поскольку между странами нет дипломатических отношений.
Слова Помпео были реакцией на высказывание иранского президента Хасана Роухани, который накануне выступил за переговоры с Вашингтоном, если Соединённые Штаты "проявят уважение" к Ирану.
При этом госсекретарь отметил, что США будут продолжать оказывать давление на Иран, чтобы ограничить его "вредоносную деятельность" на Ближнем Востоке.
- В прошлом году Соединённые Штаты назвали 12 пунктов, по которым ожидают от Ирана смены политики. Речь идёт, в частности, о прекращении поддержки организаций, которые Вашингтон считает террористическими, и о свёртывании ракетной программы.
- Администрация Дональда Трампа вышла из так называемой "ядерной сделки" с Ираном и возобновила действие санкций против этой страны, включая запрет на экспорт нефти - несмотря на возражения стран ЕС и России.
- В последние недели ситуация ещё более обострилась, США заявили об отправке дополнительных военных и военной техники на Ближний Восток из-за угрозы со стороны Ирана.
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