Помпео: США готовы говорить с Ираном без предварительных условий

Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий, - заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом одно "условие" он всё же выдвинул - по словам госскретаря, Иран должен "показать, что хочет вести себя как нормальная страна".

Помпео в воскресенье встретился в Швейцарии с главой МИД этой страны Игнацио Кассисом. Ситуация вокруг Ирана была одной из главных тем встречи. Швейцария представляет интересы США в Иране, поскольку между странами нет дипломатических отношений.

Слова Помпео были реакцией на высказывание иранского президента Хасана Роухани, который накануне выступил за переговоры с Вашингтоном, если Соединённые Штаты "проявят уважение" к Ирану.

При этом госсекретарь отметил, что США будут продолжать оказывать давление на Иран, чтобы ограничить его "вредоносную деятельность" на Ближнем Востоке.