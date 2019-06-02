Трамп перед визитом в Лондон дал британцам советы о Брекзите

Президент США Дональд Трамп в преддверии государственного визита в Великобританию дал британским властям ряд советов о тактике переговоров с Европейским Союзом по вопросу о Брекзите.

В интервью газете Sunday Times Трамп сказал, что британские власти должны добиться от ЕС уступок, а если это не удастся, то в октябре выйти из Евросоюза без всякого соглашения. Против такого варианта ранее выступил британский парламент, который при этом отверг и проект договора о Брекзите, согласованный кабинетом Терезы Мэй.

По мнению Трампа, Лондон должен пригрозить Брюсселю тем, что если тот не пойдёт на уступки, Британия откажется возмещать расходы, связанные с выходом из ЕС. Они оцениваются в 50 миллиардов долларов.

Президент США также сказал, что британские власти ошиблись, когда не привлекли к переговорам ведущего сторонника Брекзита Найджела Фараджа, в прошлом лидера Партии независимости Великобритании, а ныне - партии "Брекзит", недавно одержавшей победу в Британии на выборах в Европарламент. Трамп и Фарадж и ранее выступали с взаимными похвалами, а британский политик даже выступал на предвыборном митинге Трампа в 2016 году.

Трамп также выразил мнение, что лучшим лидером для Консервативной партии после грядущей отставки Мэй был бы Борис Джонсон и непрямо подверг критике лидера лейбористов Джереми Корбина.

Дональд Трамп прибудет в Британию с визитом 3 июня. Ряд британских политиков, включая спикера Палаты общин, выступали ранее с критическими замечаниями или прямо призывали не приглашать президента США.

Ожидается, что президент США встретится с королевой, а также примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. На торжества на этот раз не пригласили президента России Владимира Путина, в них примут участие лишь лидеры стран, бойцы которых участвовали в высадке. Приглашена и канцлер Германии Ангела Меркель.