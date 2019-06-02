"К нам обратились — мы отслужили". В Перми помолились об успехе на ЕГЭ

Новость о том, что в Перми пройдет молебен об успешной сдачи Единого государственного экзамена (ГГЭ) местная епархия подавала так: «педагоги, родители и дети из пермских школ сами обратились с просьбой провести молебен». Корреспондент РС убедился в том, что кроме нескольких учеников православной гимназии на молебен никто не пришел.

Утром 2 июня в Храме Вознесения Господня зазвонили купола. Под колокольный звон я вошел в церковь. В храме — около ста человек, преимущественно среднего и старшего возраста. Молодежи не так много. Одни из них — Николай, ученик 9-ого класса. На вопрос, почему он пришел, Николай воодушевленно отвечает: «Ну, так ведь экзамен! Уповаю на помощь Господа!» О молебне ему сообщили в школе. Правда, школа эта не обычная – Пермская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского.

Чуть поодаль стоит компания молодых людей — несколько парней и девушек. В модной одежде и модно причёсанные. Подхожу к ним взять интервью. Кто-то смущается и отходит. Высокий парень соглашается дать интервью. Его зовут Иван. Он серьезно рассказывает, что пришел сюда для того, чтобы "попросить помощи Божьей". На вопрос, точно ли это поможет, уверенно отвечает: "Естественно!" Оказывается, он тоже из православной гимназии. Его с братом привели учиться в школу родители. Со временем ему там понравилось. Он говорит, что присутствующие на молебне ребята — ученики православной гимназии. В церкви их было немного — не более 10 человек. А в гимназии учится более ста детей.

"Господу помолимся!" – густым баритоном нараспев произносит священник. Люди молятся, крестятся и кланяются. Среди них — Анна. Она пришла сюда, чтобы помолиться за детей. "А вы верующая?" –спрашиваю я. "А вы разве нет?" — вопросом на вопрос отвечает она. Я молчу, Анна достает из сумки пакет и угощает меня просфорой. Молебен заканчивается, люди подходят к мощам святых, целуют их и крестятся. Потом идут к священнику за благословением.

Служба еще не закончилась, а съемочная группа местного телевидения уже берёт интервью у дьякона Владимира. Под прицелом камеры на его лице выступают крупные капли пота. Он рассказывает, что с просьбой о проведении молебна обратились педагоги, родители и дети мирских школ, которые сдают экзамены в этом году. На вопрос, какие именно учебные заведения попросили, он смог назвать школу №6 — она находится в трехстах метрах от храма.

Когда для комментария подхожу я, дьякон Владимир, кивая на диктофон, угрюмо говорит: "Выключи". Он объясняет, что с прессой может разговаривать только пресс-секретарь Пермской епархии. А телевизионщикам он дал интервью без разрешения потому, что они его очень попросили: "Завтра на ТВ сюжет выйдет!"

В церковном дворе встречаю оператора и корреспондента. Они рассказывают, что на самом деле молебен закончился в 10:10, а потом началась другая служба. Прессу никто не предупредил.

Пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук подтвердил, что молебен действительно закончился раньше. "Было пояснение: "По окончании Божественной литургии". Литургия закончилась раньше, соответственно раньше был отслужен молебен. Длительность Литургии зависит от того, как служит священник и хор. Здесь не просчитаешь — человеческий фактор», — объясняет он.

На мой вопрос, из каких школ педагоги и родители предложили провести молебен, он отвечает, что церковь не ведёт учёт людей. Он также не смог ответить на вопрос, почему молебен проводится, когда школьники уже сдали пять экзаменов, осталось всего три: "Понимаете, молебен — это треба. Вот приезжает человек машину освятить — так же и с молебном: обратились родители — мы отслужили. Церковь не отворачивается от нужд верующих".

По его словам, в этот день были отслужены молебны об успешной сдачи ЕГЭ во всех пермских храмах.

Выйдя за церковную ограду, замечаю парня в спортивных штанах, которого только что видел на службе. Пытаюсь задать ему вопрос, но он, шаря по карманам, грустно произносит: "Я, похоже, финансы потерял". И возвращается в храм, чтобы их найти. В этот момент ко мне подходит одетая в пальто (на улице +20) старушка и, шамкая губами, предостерегает: "По этой улице не ходите — здесь бандиты ловят!"