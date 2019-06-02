Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, рекламировала русского пранкера

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов по футболу, менее чем за сутки увеличила количество подписчиков своей страницы в интернете с 340 тысяч до двух миллионов человек.

Также бесплатную рекламу получил интернет-проект её бойфренда, название которого было написано на купальнике Волански.

Как сообщает "Матч ТВ", бойфрендом Волански оказался русский пранкер Виталий Здоровецкий, несколько лет живущий в США. На его YouTube-канал сейчас подписаны почти 10 миллионов человек, а один из его видеороликов, в котором молодой человек целует на улице незнакомых девушек, посмотрели более 70 миллионов человек.

СМИ оценивают сумму, которую Здоровецкому пришлось бы заплатить за легальную рекламу во время трансляции финала Лиги чемпионов, в три миллиона долларов. Отмечается, что пранкер тоже выбегал на поле в 2014-м году во время финала чемпионата мира по футболу в Бразилии, а в 2016-м он был задержан полицией за то, что залез на памятный знак Голливуда в Лос-Анджелесе.

В этот раз Здоровецкий сидел на трибуне. После окончания игры он заявил, что хочет как можно скорее жениться на Волански. Сама модель, комментируя свой поступок, заявила, что жизнь дана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи, которые запомнятся навсегда.

Финальный матч за кубок Лиги чемпионов УЕФА между английскими клубами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" прошёл 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. "Ливерпуль" победил со счётом 2:0.