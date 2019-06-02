В Париже прошёл марш против полицейского произвола

В Париже в воскресенье прошла манифестация "против полицейского произвола". Организаторы, участники движения "жёлтных жилетов", назвали её "Маршем искалеченных". В акции участвовало около четырёхсот человек. Протестующие прошли от площади Бастилии до площади Нации.

Около трёх десятков участников марша, по сообщению газеты Le Figaro, ранее получили ранения в столкновениях с полицией. Люди несли плакаты с надписями: "я получил выстрел из травматического оружия", "Хватит калечить", "Я потерял глаз" и другими словами осуждения в адрес полиции.

Госсекретарь при министре внутренних дел Франции, Лоран Нуньес, выступая в воскресенье в совместном эфире нескольких телеканалов, заявил, что о прекращении использования травматического оружия и других средств подавления беспорядков не может быть и речи.

По последним данным МВД Франции, с 17 ноября 2018 года, начались протесты "жёлтых жилетов", было ранено две с половиной тысячи манифестантов и почти 1800 полицейских.