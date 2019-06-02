Папа римский попросил прощения у цыган за вековую дискриминацию

Папа римский, завершающий визит в Румынию, выступил в городе Блаж, в центральном уезде Алба. Франциск, от имени католической церкви, попросил прощения у цыган за столетия дискриминации, унижений и пренебрежительного отношения.



Цыгане в Европе веками подвергались репрессиям и преследованию. Сотни тысяч цыган, судя по историческим хроникам и документам, были убиты в годы Холокоста.



В настоящее время европейские цыгане живут большей частью в на юге и в центре Европы. Только в Румынии они составляют около 10 процентов всего населения. Они жалуются, что вынуждены вести борьбу за рабочие места, преодолевая дискриминацию, а многие из них живут в бедности.



Встрече с представителями ромской общины Румынии предшествовала церемония причисления к лику блаженных семерых католических епископов, замученных в румынских тюрьмах в период коммунистического правления. В 1948 году власти задержали священников, обвинив их в измене за то, что все семеро отказались принять православие. Они были убиты и тайно захоронены.