Бывший боец спецназа ГРУ убит в массовой драке у окраины Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве бывшего военнослужащего в массовой драке в поселке Путилково неподалёку от Московской окружной автомобильной дороги. Об этом сообщает сайт ведомства.

Бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин вступился за прохожего, которого избивала толпа у бара неподалёку от его дома. В результате он получил ножевое ранение и погиб на месте.

Один из друзей погибшего рассказал ТАСС, что 10 месяцев назад у того закончился контракт с министерством обороны. Он планировал пойти работать в МЧС или устроится служить в ОМОН.

По данным издания Baza, расследование взято на особый контроль руководством СКР.