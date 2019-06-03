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Бывший боец спецназа ГРУ убит в массовой драке у окраины Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве бывшего военнослужащего в массовой драке в поселке Путилково неподалёку от Московской окружной автомобильной дороги. Об этом сообщает сайт ведомства.

Бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин вступился за прохожего, которого избивала толпа у бара неподалёку от его дома. В результате он получил ножевое ранение и погиб на месте.

Один из друзей погибшего рассказал ТАСС, что 10 месяцев назад у того закончился контракт с министерством обороны. Он планировал пойти работать в МЧС или устроится служить в ОМОН.

По данным издания Baza, расследование взято на особый контроль руководством СКР.

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