В Хабаровске бывшие воспитанники детдомов объявили голодовку

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов объявили голодовку с требованием предоставить им положенные по закону квартиры. Об этом сообщает AmurMedia.

Участники акции поставили перед зданием правительства региона стол и стулья и заявили, что останутся на площади до тех пор, пока власти не выполнят их требование. В голодовке принимает участие около 10 человек.

По словам одной из участниц акции, у них есть судебное решение, согласно которому власти обязаны обеспечить их жильем. Им всем уже больше 25 лет, а средняя продолжительность ожидания квартир — 10 лет.

Ранее выпускники детдомов неоднократно обращались в местную администрацию и прокуратуру.Они также писали генеральному прокурору Юрию Чайке, однако ответа не получили.

18 марта участники акции были на приёме у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Там им пообещали, что в скором времени они получат жилье, однако с тех пор ничего не произошло.

3 июня перед началом голодовки участники акции вновь встречались с губернатором, сообщает DVHAB.ru . По словам пресс-секретаря губернатора Надежды Томченко, в 2019 году правительство края планирует сдать более 580 квартир для сирот, большая часть участников акции протеста получат жилье до нового года.