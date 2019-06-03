В Новосибирске задержан академик РАН, экс-директор клиники Мешалкина

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о соучастии в присвоении средств и растрате в отношении академика РАН Александра Караськова. Ранее он был уволен с поста директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, Караськов задержан. В среду, как ожидается, суд в Новосибирске изберет ему меру пресечения. Позже информацию о задержании подтвердила ТАСС дочь учёного.

Дело будет объединено в одно производство с уголовным делом находящегося под домашним арестом заместителя директора НМИЦ Евгения Покушалова, рассказал источник агентства.

Следствие обвиняет Покушалова в мошенничестве и хищении почти полутора миллиардов рублей. По версии следствия, он мог быть причастен к картельному сговору между поставщиками оборудования для клиники.

После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения к закупкам.