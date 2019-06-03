В Новосибирске задержан академик РАН, экс-директор клиники Мешалкина

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о соучастии в присвоении средств и растрате в отношении академика РАН Александра Караськова. Ранее он был уволен с поста директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, Караськов задержан. В среду, как ожидается, суд в Новосибирске изберет ему меру пресечения. Позже информацию о задержании подтвердила ТАСС дочь учёного.
Дело будет объединено в одно производство с уголовным делом находящегося под домашним арестом заместителя директора НМИЦ Евгения Покушалова, рассказал источник агентства.
Следствие обвиняет Покушалова в мошенничестве и хищении почти полутора миллиардов рублей. По версии следствия, он мог быть причастен к картельному сговору между поставщиками оборудования для клиники.
После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения к закупкам.
- 44-летний Покушалов – доктор наук, член-корреспондент РАН. Он л
ауреат правительственных научных премий.В 2018 году Покушаловвыиграл национальный конкурс "Лидеры России", который власти позиционируют как место для отбора кадрового резерва для руководящих государственных должностей.
- Академик РАН Александр Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.
- НМИЦ имени академика Мешалкина – один из крупнейших медицинских центров в стране. Ежегодно там проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.
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