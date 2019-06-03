ФСИН уволит руководство колонии, в которой воры устроили банкет

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко пообещал уволить руководство и сотрудников орловской исправительной колонии, допустивших банкет заключённых. Он назвал их "крысами" и "предателями", добавив, что это диагноз, который "лечится хирургически".

При этом Максименко отметил, что на распространённом в интернете видео банкета "не видно ни одного сотрудника" колонии. По его мнению, это говорит о том, что в колонии "ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет, офицеры, сотрудники самоустранились".

В субботу издание "Орловские новости" разместило на своём сайте видео с празднованием Пасхи осуждёнными в исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области. На кадрах десятки заключённых собираются вокруг накрытых во внутреннем дворе столов с напитками и едой. Один из них, обращаясь к собравшимся, желает им и их близким "здоровья и всего наилучшего" от вора в законе Арсена Ереванского, "положенца" Ромы Шамана, "братвы лагеря" и Господа Бога. Затем он произносит "Христос воскрес!", на что собравшиеся хором отвечают "воистину воскрес!", и "жизнь ворам!", на что заключённые отвечают "вечно!".

В областной прокуратуре начали проверку опубликованного видео, а ФСИН направила в Орловскую область комиссию для внутреннего расследования.