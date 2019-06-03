Указ Путина о зарплатах врачам не выполнен в 50 регионах России

Указ Владимира Путина от мая 2012 года о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнен в 50 из 85 регионов России, говорится в докладе Счётной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения.

Кроме того, как следует из доклада, Минздрав не обеспечил достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от рака и удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, а несколько регионов не достигли целей по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Счётная палата также нашла нарушения в сфере закупок у Федерального медико-биологического агентства, Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. В последних двух ведомствах аудиторы нашли нарушения при использовании субсидий на выполнение госзаданий.

7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента России, Владимир Путин подписал 11 указов, в которых были прописаны целевые экономические и социальные показатели на ближайшие восемь лет. Среди них Путин поставил задачу перед правительством "обеспечить к 2018 году снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 192 случаев на 100 тысяч населения", "обеспечить снижение смертности от туберкулёза до 11,8 случая на 100 тысяч населения", а также "разработать комплекс дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников".

В начале 2019 года оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о создании "Профсоюза Навального", который призван контролировать выполнение "майских указов" Путина от 2012-го и 2018-го годов. Каждый бюджетник, зарплата которого меньше средней зарплаты по региону, может через специальный сайт профсоюза подать обращение, которое, в свою очередь, Навальный обещает перенаправить в государственные и правоохранительные органы, проконтролировав их дальнейшее исполнение. По замыслу политика, профсоюз должен привлечь 6 миллионов россиян из бюджетной сферы, в частности – из сферы здравоохранения.