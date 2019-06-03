Нижегородская турбаза отказалась принимать детей с ВИЧ-инфекцией

Спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 детей, инфицированных ВИЧ, рассказала региональному изданию KozaPress директор благотворительного фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичёва.

Фонд, который, в частности, помогает детям, живущим с ВИЧ-инфекцией, собирался провести в "Новинках" мероприятие в рамках благотворительного проекта "Школа маленьких плюсиков". Уже после того, как организация выплатила аванс, ей позвонили из "Новинок" и объявили, что обслуживать детей с ВИЧ не будут. По словам Кузьмичёвой, на её объяснение, что вирус не передается воздушно-капельным путем, и что все дети находятся на лечении, ей всё равно ответили отказом.

Администрация "Новинок" подтвердила эту информацию. Там пояснили, что после принятия документов на размещение детей около десяти сотрудников турбазы пришли к директору и сказали, что не будут их обслуживать. Деньги, внесённые фондом "СТЭП" в качестве аванса, по словам администрации "Новинок", возвращены.

Нижегородское издание Koza Press сообщает, что в связи с отказом принять ВИЧ-инфицированных детей управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проведёт специальное совещание, в котором примут участие как руководство спортивной деревни "Новинки", так и руководство благотворительного фонда "СТЭП". Также на него приглашён уполномоченный по правам человека в регионе.