В Японии женщины выступили против высоких каблуков в деловом дресс-коде

В Японии женщины выступили за отмену правил делового дресс-кода, обязывающего их носить на работе туфли на высоком каблуке. Инициатива предложена актрисой и писательницей Юми Исикава, сообщила The Guardian.

Участницы кампании начали в социальных сетях флешмоб #KuToo – от комбинации японских слов kutsu (туфли) и kutsuu (боль) с отсылкой к хештегу #MeToo. Активистки призвали правительство официально запретить работодателям требовать от женщин носить туфли на высоких каблуках. Петицию подписали около 19 тысяч человек.

Исикава, встретившись с представителями министерства труда Японии, заявила журналистам, что чиновники поддержали требования работающих женщин. Актриса сравнила действующие до сих пор правила делового дресс-кода с гендерной дискриминацией или сексуальными домогательствами.

В 2017 году в нескольких канадских провинциях власти запретили компаниям обязывать женщин носить на работе высокие каблуки. Такую практику признали опасной и дискриминационной. В том же году аналогичный закон был принят на Филиппинах.