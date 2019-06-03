Дональд Трамп в Лондоне встретился с королевой Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в понедельник, 3 июня, в Великобританию с официальным визитом, который завершится 5 июня. В программе встреча с королевской семьей, государственный прием и переговоры с уходящим премьер-министром Терезой Мэй.

Королева Великобритании Елизавета Вторая приветствовала президента и первую леди США в Букингемском дворце. По завершении приветственной церемонии, включавшей салют в честь гостей, чета Трамп отправилась на ланч с королевой.

Организаторы из "Коалиции Стоп Трамп" призывают своих сторонников собраться 4 июня на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США, информирует Би-би-си.

Визит президента США в Великобританию проходит на фоне крупных политических перемен в королевстве. В конце мая Тереза Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьер-министра, потерпев неудачу в попытках вывести Великобританию из состава Европейского союза.

Трамп публично поддержал бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона и заявил журналистам вечером в воскресенье, что в ходе визита в Лондон он может встретиться с Джонсоном и сторонником Брекзита Найджелом Фараджем.

В планы президента определённо не входит встреча с мэром Лондона Садиком Ханом, который написал в статье в газете Observer, что удостаивать Трампа чести государственного визита – это "не по-британски", отмечает "Голос Америки". Садик Хан напомнил, что Трамп ретвитил публикации "британской ультраправой расистской организации" и отвергал научные свидетельства изменений климата. Кроме того, по мнению Хана, Трамп "пытается "бесцеремонно вмешаться" в борьбу потенциальных преемников Мэй.