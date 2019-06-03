В Тюмени студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья на 30 процентов сократили стипендии из-за роста их успеваемости. Об этом сообщает издание 72.RU.

Представители вуза объяснили это тем, что количество учащихся на "хорошо" и "отлично" стало больше, а размер стипендиального фонда остался на прежнем уровне. В пресс-службе вуза также заявили, что в прошлом году стипендиальный фонд был на три миллиона рублей больше, чем в этом.

"Раньше середняки получали 3800 рублей, а сейчас – 2700 рублей. Стипендия отличников снизилась ещё существеннее: с 8–10 тысяч рублей до 5 тысяч рублей", – рассказал изданию один из студентов университета.

Сами студенты называют другую причину. Они считают, что сокращение стипендий связано с превышением на 400 человек количества первокурсников.