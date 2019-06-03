В Гааге начались слушания по иску Украины к России

В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 3 июня, начались слушания по иску Украины к России. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке терроризма и оккупации Донецкой и Луганской областей.

В первый день судебного заседания выступили российские дипломаты, они заявили, что Украине не удалось собрать "убедительных доказательств" российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.

Представители Киева подчеркивают, что Россия нарушает международное право, и требуют признать Москву виновной в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В заявлении Киева говорится об ущемлении прав национальных меньшинств в Крыму и поставках Москвой оружия сепаратистам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Через несколько месяцев после подачи иска в 2017 году Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины и потребовал от России воздержаться от нарушения прав крымских татар на полуострове. Суд постановил обеспечить им доступ к образованию на украинском языке.

По мнению представителей Москвы, Международный суд ООН не обладает соответствующей юрисдикцией и не может рассматривать иск Украины. Как объявил на заседании суда посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, иск Украины носит "искусственный характер", так как подан по двум "абсолютно разным" конвенциям и ситуациям.

"Нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией", – подчеркнул представитель российской стороны. Он добавил, что аннексия Крыма произошла на "основе свободного и искреннего выбора народа".

Москва также вновь обвинила Киев в "развязывании вооруженного военного конфликта" на востоке Украины.

Представители украинской стороны должны выступить на заседании Международного суда во вторник, 4 июня. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в своем аккаунте в фейсбуке заявила, что Москва не заинтересована в рассмотрении дела по существу. "Это именно то, чего россияне пытаются избежать любыми возможными путями, включая юридическую гимнастику", – отметила Зеркаль.

Слушания по делу продлятся до 7 июня.