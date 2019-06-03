Кинокомпания подала в суд на блогера BadComedian за обзор фильма

Кинокомпания Kinodanz подала иск на миллион рублей к блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian. Претензии вызвал его обзор на фильм "За гранью реальности" режиссёра Александра Богуславского. Об этом сообщила "Афиша Daily".

Кинокомпания считает, что блогер нарушил допустимый объем цитирования видеоряда исходного произведения. Баженов в свою очередь утверждает, что в российских законах точной информации о нормах цитирования нет. По мнению блогера, иск связан с его критикой фильмов, которые снимает студия.

Kinodanz снимала фильмы при поддержке Министерства культуры России. Помощь компании также оказывает правительство Калининградской области. При этом фильмы студии имеют невысокий рейтинг в прокате. "То есть по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", – говорит Евгений Баженов.

Компания подала в суд в январе 2018 года. Кроме компенсации от блогера требуют удаления видео с обзором.