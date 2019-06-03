Комитет ПАСЕ высказался за изменение правил введения санкций

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня одобрил резолюцию, которая может изменить правила введения санкций в отношении делегаций. Об этом сообщил в Фейсбуке глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Ранее сообщалось, что Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Москва была лишена этого права в 2014 году за аннексию Крыма.

О готовности ПАСЕ говорится в заявлении, принятом главами МИД 47 государств − членов Совета Европы на заседании в Хельсинки, 17 мая. Документ был принят большинством голосов. Против предложения голосовали представители Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы. Армения и Россия воздержались. Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы 24 июня.

Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев назвал это "плохим вариантом", который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", – написал Арьев. Он заявил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее так оценил вероятность возвращения права голоса российской делегации: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".