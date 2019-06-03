Трамп: "Россия сообщила о выводе из Венесуэлы большей части персонала"

Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник в Твиттере: "Россия приинформировала нас, что отозвала большинство своих людей из Венесуэлы".

Ранее в тот же день агентство "Интерфакс" опубликовало сообщение под заголовком "В Ростехе опровергают сообщения о выводе специалистов госкорпорации из Венесуэлы". Это стало ответом на публикацию в американской газете The Wall Street Journal сведений в отношении присутствия штата сотрудников "Ростеха" в Венесуэле.

Газета сообщила, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь близкий к Минобороны РФ на источник, заявило, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с тысячи до нескольких десятков человек.

Представитель "Ростеха" заявил "Интерфаксу", что данные американской газеты "преувеличены в десятки раз".

Одновременно, в "Рособоронэкспорте" на фоне сообщений западных СМИ о сокращении в Венесуэле штата российских специалистов заявили о планах углублять военно-техническое сотрудничество с Каракасом.

газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь близкий к Минобороны РФ на источник, заявило, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с тысячи до нескольких десятков человек.

В публикации говорилось, что постепенный вывод российских советников, ускорившийся в последние месяцы, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для дальнейшей оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами".

Россия отзывает из Венесуэлы военных специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военослужащих и обеспечением контрактов на поставку российского оружия. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков.



Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов невозможность оплатить контракты венесуэльским правительством и неуверенностью в том, что режим Мадуро сможет устоять под давлением США и оппозиции внутри страны.

По словам источника газеты, близкого к правительству России, в госкорпорации "Ростех" взвесили все за и против и пришли к выводу, что режим Мадуро не сможет расплатиться по предыдущим поставкам из-за сложной экономической ситуации и что"сражение проиграно". Отсюда, например, решение не строить в Венесуэле предприятие по производству автоматов Калашникова.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил агентству РИА "Новости", что Россия выполняет все свои обязательства в стране, а новость WSJ не соответствует действительности.

В марте в Венесуэлу прибыли около 100 российских военных. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве, а о создании российской базы речь не идёт.

В США, однако, этот шаг Москвы резко осудили. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "интервенцией" и "очевидной провокацией" переброску в Венесуэлу российских военных.

Россия обвиняет США в стремлении устроить в Венесуэле переворот и свергнуть Мадуро. США признают легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция.

При бывшем президенте Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих.