Прощание с iTunes – на смену приходят AppleTV, Music и Podcasts

На всемирной конференция для разработчиков на платформах Apple в Калифорнии в понедельник, 3 июня, объявлено о решении не применять программу iTunes в новой операционной системе MacOS 10.15. На смену iTunes приходят отдельные приложения: "Подкасты, "ТВ" и "Музыка".

В приложении "Музыка" пользователи будут получать персональные рекомендации, а в "ТВ" будет открыт доступ к специальному контенту от Apple и шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO. Разработчики заверяют, что все ранее купленные записи и созданные плейлисты будут доступны в новой медиатеке.

Плеер iTunes появился в 2001 году, спустя два года внутри приложения появился онлайн-магазин iTunes Store.