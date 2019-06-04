В Киеве по делу о гибели ребёнка арестован полицейский

Суд в Киеве арестовал на два месяца сотрудника полиции Ивана Приходько по делу о гибели 5-летнего мальчика в результате стрельбы в городе Переяслав-Хмельницкий. Сообщалось, что 31 мая пьяные сотрудники патрульно-постовой службы стреляли по банкам во дворе жилого дома и смертельно ранили ребёнка, который 3 июня скончался в киевской больнице.

Иван Приходько вину не признал. Прокуратура сочла, что он может попытаться сбежать, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, сообщают украинские СМИ.

После инцидента в Переяславе-Хмельницком подал в отставку начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов. В руководстве Национальной полиции Украины принесли соболезнования родителям погибшего мальчика.

Сообщалось, что изначально полицейские пытались представить ранение ребёнка как несчастный случай. Из-за этого у здания МВД в Киеве прошла акция протеста с требованием наказать виновных. Проследить за ходом расследования в понедельник пообещал президент Украины Владимир Зеленский.