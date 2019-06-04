В Москве и Киеве делают заявления о возможном диалоге по Донбассу

Украинские власти до сих пор не сформулировали свои позиции по вопросу об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос о возобновлении диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в "нормандском формате". Но позиции Киева до сих пор нет, поэтому говорить о том, когда будет возможен саммит, пока невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам Пескова, ещё не сформулирована позиция украинской стороны и не сформирован состав делегации Украины на переговорах. Поэтому, как отметил представитель Путина, с украинской стороны необходима "домашняя работа".

"Домашнее задание" должен выполнить официальный Киев, поскольку он "находится в стадии формирования и формулирования своих позиций", заявил Песков.

Одновременно, "Украинская правда" опубликовала заявление Святослава Вакарчука, лидера украинской партии "Голос".

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", – сказал Вакарчук. По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику в отношении России, без двойных стандартов.

3 июня в Киеве было объявлено, что второй президент Украины Леонид Кучма возглавит украинскую делегацию на переговорах в Минске. Президент Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он представил главу украинской делегации – Леонида Кучму, который возглавлял группу в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. Кучма отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины.