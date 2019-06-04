Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп-исполнителем, чьё состояние достигло одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes. При оценке состояния рэпера издание учитывало его доходы и долю в нескольких компаниях, вычитая при этом "приличную сумму", покрывающую образ жизни артиста.

Среди активов Jay-Z — недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии стоимостью более 120 миллионов долларов и коллекция предметов искусства, которая оценивается в 70 миллионов долларов. Музыкант владеет брендом шампанского Armand de Brignac (310 миллионов). Доходы также приносят производство коньяка D'Ussé (100 миллионов), доля в сервисе вызова такси Uber (70 миллионов) и музыкальный стриминговый сервис Tidal (100 миллионов).

Jay-Z — сценическое имя исполнителя Шона Кори Картера, одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной музыки в стиле хип-хоп. Он вырос в Бруклине, и прежде чем стать музыкантом, ещё подростком, продавал наркотики. В 1996 году он основал свой лейбл и выпустил дебютный альбом Reasonable Doubt, который с тех пор был продан в количестве более 1,5 миллионов копий. За время музыкальный карьеры артист получил 22 премии "Грэмми" и неоднократно входил в рейтинги самых состоятельных исполнителей хип-хопа и самых высокооплачиваемых музыкантовпо версии Forbes.

Рэпер также занимается благотворительностью, предлагая правовую помощь чернокожим американцам, которые стали жертвами расовой дискриминации или несправедливости уголовной системы.