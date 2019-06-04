Это еще семечки. Избиение подростка в полиции Санкт-Петербурга

Во вторник в пригороде Санкт-Петербурга, Колпине, сотрудники Следственного комитета опрашивают 17-летнего Вадима Коваля, избитого, как он утверждает, полицейскими – якобы за кражу пакета семечек из магазина. В результате избиения Коваль почти неделю провел в больнице. Полицейские отрицают свою причастность к случившемуся, а СМИ, близкие к "повару Путина" Евгению Пригожину, обвиняют мать подростка во вранье и утверждают, что он причастен к совершенному ранее разбою.

Эта история произошла вечером в пятницу 28 мая. По словам мамы Вадима Коваля, Олеси, около половины девятого он вышел в магазин, чтобы купить пакет семечек. Следующие два часа его телефон не отвечал, и лишь за полчаса до полуночи с номера Вадима позвонили его матери: сотрудник 80-го отдела полиции Колпинского района сказал, что "Вадим свободен и его можно забрать".

Забирать Вадима из полиции поехала бабушка, Светлана Николаевна. Внука она увидела окровавленным и с наручниками на руках. "Весь стол был в крови, он сидел с наручниками на руках, застегнутыми за спиной, лицо распухшее, вся одежда грязная и в следах от ботинок, на полу тоже кровь и рвотные массы", – рассказала Радио Свобода Олеся Коваль.

Сотрудники полиции рассказали бабушке Вадима, что его заподозрили в краже из магазина "Семья" на набережной Комсомольского канала. По их словам, юноша уже был избит, когда его доставили в отдел. В полночь Вадима отпустили из полицейского участка без составления протокола. Мать и бабушка отвезли его в травмопункт, а оттуда – в детскую городскую больницу №15, в отделении нейрохирургии которой он провел следующие 5 дней. Среди зафиксированных врачами "повреждений средней тяжести" (документы из травмопункта есть распоряжении Радио Свобода): многочисленные гематомы на лице, спине, ягодицах; ссадины и следы засохшей крови, отек верхнего левого века. По словам Вадима Коваля, все это стало результатом избиения полицейскими дубинками в 80-м отделе полиции.

В следующие несколько дней обстоятельства произошедшего стали постепенно проясняться. По словам Олеси Коваль, она поехала в магазин, где ее сын якобы совершил кражу. Там ей показали записи с камер видеонаблюдения, однако сам момент предполагаемой кражи на них отсутствовал. Зато попали на запись задержания Вадима: в сюжете петербургского "Пятого канала" он говорит, что когда подошел к кассе, сотрудники магазина отказывались выпускать покупателей, утверждая, что в магазине совершена кража и всем посетителям придется дождаться приезда группы быстрого реагирования. Когда группа прибыла на место (по данным "Пятого канала", это были сотрудники ЧОПа), двое мужчин повалили Вадима на пол, один сел на него сверху и удерживал в таком положении до приезда полиции, которая и доставила подростка в 80-й отдел.

Как рассказывает сам Вадим, его били дубинками и кулаками, в том числе в живот. После одного из ударов Вадима стошнило кровью, и тогда, как он рассказывает, полицейский схватил его за затылок и заставил вытирать кровь и рвоту своим лицом.

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3 июня начальник пресс-службы ГУ МВД России по Сманкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил журналистам, что в полицию мальчика доставили уже избитым. Родственники и журналисты "Пятого канала" смогли связаться в социальной сети "ВКонтакте" с несколькими сотрудниками 80-го отдела полиции. Они подтвердили, что Вадима Коваля избили именно там – якобы после того, как он попытался сбежать.

Эту версию первым изложило "Федеральное агентство новостей", близкое к петербургскому бизнесмену, "повару Путина" Евгению Пригожину. Как говорится в статье издания, посвященной происшествию в Колпине, полицейские обнаружили на теле доставленного в отдел подростка синяки и решили вызвать "Скорую помощь". В ожидании неё Вадима Коваля вывели на крыльцо, откуда он попытался сбежать, но упал – этим якобы и объясняются ссадины на его лице.

Колпино, отдел полиции №80:

В то же время в статье агентства содержится несколько утверждений, которые не подтверждаются фактами или опровергаются родителями подростка: так, по данным издания, больничная экспертиза нашла у Коваля лишь ушибы и синяки (это противоречит документам, которые есть в распоряжении Радио Свобода), а госпитализация ему "не потребовалась" (мама Вадима утверждает, что забрала его из больницы только во понедельник, 3 июня). Помимо этого, в статье РИА "ФАН" говорится о том, что Вадим Коваль "является подозреваемым по уголовному делу о групповом разбое". Мама подростка говорит, что на самом деле речь идет о драке, в которой ее сын с друзьями участвовал еще полгода назад – в электричке по дороге домой они сцепились с группой задиравших их мужчин. По словам Олеси Коваль, подозреваемым ее сын в этом деле не является, следствие еще не закончено. Один из немногих фактов в статье, который Олеся Коваль называет правдивым, заключается в том, что ее муж и отец Вадима сам работает полицейским в другом городе. Однако, по словам матери, он на расследование избиения "повлиять никак не может".

Открытым в этой истории остается не только вопрос о том, кто же на самом деле избивал 17-летнего подростка: ни полицейские, ни сотрудники магазина «Семья» на набережной Комсомольского канала в Колпине, кажется, и не думали обвинять Вадима Коваля в краже. Из полиции, как уже было сказано, его отпустили без составления протокола, а в заявлении одной из продавщиц, поданном ей в 80-е отделение (есть в распоряжении Радио Свобода), говорится лишь о том, что Коваль «громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку и выражался нецензурной бранью». В сюжете «Пятого канала» кассир магазина утверждает, что в тот вечер Вадим был в магазине с друзьями, вместе с которыми они «часто воруют здесь продукты», однако на видео, где юношу задерживает группа быстрого реагирования, никаких друзей нет.

Статистики о том, как часто именно несовершеннолетние россияне становятся жертвами полицейского насилия, нет, но такие случаи – не редкость. В сентябре 2018 года сотрудники полиции города Каменск-Уральский Свердловской области несколько дней продержали в отделении трех подростков, выбивая из них признание в краже, а одного из задержанных, которому было 17-лет, заставили рыть себе могилу. В 2017 году на Сахалине полицейский выбивал признание в краже у несовершеннолетней девочки, пытая ее током. В 2012 году о пытках подростков с помощью противогаза и вставления спиц в ухо обвиняли сотрудников отдела полиции Могочинский в Забайкальском крае.