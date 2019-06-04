Автора телеграм-канала "Суверенный Крым" арестовали на два месяца

Автора и ведущего телеграм-канала "Суверенный Крым" Виктора Сосну, задержанного в Подольске по запросу из аннексированного Россией Крыма, арестовали на два месяца. Об этом сообщил адвокат Мансур Гильманов в комментарии проекту "Крым.Реалии". Он не смог дать более развёрнутый комментарий, отметив, что его подзащитного ещё не доставили в СИЗО.

25-летнего Виктора Сосну задержали в Подольске 29 мая после обыска, который проводился сотрудниками ФСБ на основании постановления суда города Симферополь. Мансур Гильманов тогда подчёркивал, что задержанного допрашивали без присутствия адвоката.

Утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома по улице Александра Невского, где находится мураль с изображением российского президента Владимира Путина, неизвестные нанесли трафаретную надпись с текстом: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***". Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя "Телеграм-партия "Суверенный Крым", сообщает "Крым.Реалии".

Виктор Сосна заявил своему адвокату, что не считает себя виновным ни в чём. Мансур Гильманов рассказал, что Telegram-канал "Суверенный Крым" до 21 мая имел примерно 150 подписчиков. Непосредственно после публикации о появившемся в Симферополе граффити с "обращением к ФСБ" число подписчиков этого канала резко возросло.