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Авиакомпания "Победа" удалила пост об удобстве опознания трупов

Самолёт авикомпании "Победа"

Российская авиакомпания "Победа" объяснила пассажирам, почему нельзя меняться местами в салоне во время полетов. Лоукостер назвал несколько причин, в том числе и удобство опознания трупов при авиакатастрофе. Об этом "Победа" написала в своём фейсбуке утром 4 июня, однако позднее публикацию удалили.

Издание "Открытые медиа" попытались уточнить, является ли сообщение официальной позицией "Победы". Пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова ответила, что "это внештатный SMM", и поблагодарила за сообщение. После этого пост о пересадке пассажиров "исчез" из социальных сетей лоукостера.

По правилам авиакомпании, выбрать конкретное место в салоне можно только за дополнительную плату. При автоматической рассадке пассажиры, летящие вместе, могут оказаться в разных концах самолёта.

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