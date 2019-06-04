МИД Чехии отреагировал на инициативу депутатов Госдумы от КПРФ

Министерство иностранных дел Чешской Республики отреагировало на инициативу депутатов Госдумы от КПРФ о распространении статуса ветеранов боевых действий на советских военнослужащих, участвовавших в оккупации Чехословакии в августе 1968 года. На странице посольства в Фейсбуке опубликована официальная позиция МИД Чехии по проекту Федерального закона России о внесении изменений и дополнений в закон о ветеранах.



Министерство иностранных дел Чехии признаёт, что вопросы социальной политики – это внутренние вопросами для каждой страны. В то же время, в Праге выражают серьезную обеспокоенность по поводу обоснования законопроекта. Так, в тексте, написанном авторами российского законопрокта, утверждается, что статус ветерана присваивается за „выполнение задач при подавлении попытки государственного переворота и обеспечении стабилизации ситуации в ЧССР на период масштабной военно-стратегической операции войск стран — членов Варшавского договора с 21 августа до ноября 1968 года“.



В августе 1968 года Чехословакия — в нарушение норм международного права была оккупирована Советским Союзом и большинством государств Варшавского договора, говорится в документе.

Причиной ввода войск в Чехословакию стали демократические преобразования, начатые правительством Александра Дубчека. За короткий период его руководства компартией ЧССР была ограничена цензура, начата децентрализация власти под лозунгом "социализма с человеческим лицом". Этот период получил название "Пражская весна" и вызвал резкое неприятие в Кремле.Вторжение советских войск подняло волну протестов в Чехословакии, привело к акциям неповиновения и самопожертвования со стороны граждан.



Министерство иностранных дел Чешской Республики обращает внимание на факт, что в Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией, подписанном президентами обеих стран в 1993 году, четко выражена взаимная воля покончить с тоталитарным прошлым, когда против Чехословакии была применена сила.



В Праге выразили предположение, что российская сторона считает этот договор действительным и воздержится от действий, которые могли бы поставить под сомнение его содержание.



Законопроект о внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах"был внесен в Госдуму тремя депутатами-коммунистами три года назад — 6 июня 2016 года, рассмотрен в первом чтении 17 января 2018 года и отклонен. Однако 30 мая 2019 года в нижней палате Федерального Собрания прошел круглый стол, организованный фракцией КПРФ и посвященный этому законопроекту. На нём депутат Юрий Синельщиков заявил, что "участники чехословацкой операции "Дунай" действовали правомерно, являлись добросовестными бойцами, честно служившими своей Родине и интересам стран Варшавского договора".