В Тюмени обвиняемые в поджоге дома чиновника пожаловались на пытки

Обвиняемые в поджоге дома временно исполняющего обязанности главы Ярковского района в Тюменской области пожаловались на пытки током в полиции. Предприниматель Валерий Нигматуллин и его сын Евгений утверждают, что в отделе по борьбе с организованной преступностью во время допроса им подводили электрические провода к ногам и лишали воздуха. Под пытками они дали признательные показания, что якобы они вместе совершили поджог с целью убить чиновницу.



Как рассказал адвокат Мейрам Телемисов изданию Znak.com, его подзащитный Евгений Нигматуллин сразу после помещения в СИЗО написал заявление на имя главы регионального Следственного комитета о том, что дал показания на себя и на своего отца под давлением. Обвиняемые арестованы на два месяца.

По версии полиции и Следственного комитета, предприниматель и его сын подожгли дом, где живет врио главы Ярковского района Любовь Полякова​, "с целью совершения убийства". Дела были возбуждены по двум статьям: поджог и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Чиновнице удалось спастись – она выбежала из дома. На суде обвиняемые заявили, что хотели "напугать, но никак не убивать" сотрудницу администрации, поскольку власти уже год не платят деньги за выполненные работы по муниципальным контрактам.

В пресс-службе тюменской полиции заявили, что комментировать ситуацию могут только в Следственном комитете, поскольку дело расследуют именно там. Но пообещали выяснить в службе собственной безопасности, знают ли там о жалобах. В пресс-службе СК пообещали предоставить информацию позднее.