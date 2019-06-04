Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет сотрудникам полиции выезжать за границу по частным делам, отказав в удовлетворении иска бывшего командира взвода дорожно-патрульной службы Южного округа Москвы Максима Лужных.

Лужных был уволен из правоохранительных органов в 2016 году после того, как съездил на отдых в Болгарию и Доминиканскую Республику. В своём иске он настаивал, что запрет на выезд за границу нарушает нормы Конституции, гарантирующие свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны, к которым бывший полицейский не относился.

Представители МВД, в свою очередь, заявили суду, что Лужных был уволен не из-за нарушения правил выезда за рубеж, а за то, что в рапорте на отпуск указал местом своего отдыха город Сочи, получив за это дополнительные три дня, в то время как сам уехал за пределы России.

В МВД отдельно подчеркнули, что решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника, так что речь идёт не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки.

Представлявший в суде интересы Лужных юрист Владимир Воронцов, комментируя решение Верховного суда, заявил, что бывший полицейский обязательно обжалует его в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека.

Ранее Лужных пытался оспорить своё увольнение в районном суде и Мосгорсуде.