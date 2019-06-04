РБК: у поставщика "Роскосмоса" украли платы для космической техники

На территории ракетно-космической корпорации "Энергия" в Королёве, которая является поставщиком "Роскосмоса", неизвестные украли электронные платы для космической техники, сообщает РБК.

Кража, по данным издания, произошла ещё в начале мая. Преступники унесли с собой три мешка плат и научно-энергетический модуль, необходимый для обеспечения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции. Ущерб от кражи может составлять десятки миллионов рублей.

В "Роскосмосе" подтвердили факт незаконного проникновения на предприятие "Энергия", но при этом сообщили, что "информация об отдельных деталях происшествия, в том числе о том, что было похищено, в основном не соответствует действительности".

В ноябре 2018 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по масштабу утраченных средств. Он заявил, что внутри ведомства своровано несколько миллиардов рублей.

В апреле этого года генпрокурор России Юрий Чайка направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных "Роскосмосу" и "Ростеху" предприятиях были похищены более полутора миллиардов, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.



