Данные тысяч сотрудников и ветеранов российской Службы внешней разведки оказались в открытом доступе. Их имена можно найти через официальные сайты благодаря указам мэрии Москвы. Она получала на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не прятала их адреса. Такое утверждение содержится в публикации издания The Insider.

Издание пишет, что мэрия Москвы публиковала распоряжения о получении в управление домов, построенных за счёт федерального бюджета для внешней разведки. В качестве примера приводится подписанное в 2002 году распоряжение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова о здании на улице Удальцова, дом 87 на западе города.

Журналистам удалось обнаружить ещё 10 документов с передачей объектов на той же улице, неподалёку от штаба СВР в Ясеневе на юго-западе города и в центре. По утверждению издания, проверившее адреса по столичной адресной базе, в этих домах получили квартиры 2856 человек, которые должны быть так или иначе связаны со спецслужбой. Фамилию, имя и отвечества владельцев квартир в этих домах можно получить через официальные государственные базы, — отмечает издание.

Один из жителей обнаруженных The Insider домов заявил журналистам, что публикацией документов мэрия сделала открытыми данные нескольких сотен кадровых сотрудников разведки. Предпринимала ли спецслужба что-то по итогам утечки — издание не сообщает.