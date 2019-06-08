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Рожденные после СССР

Надежда российской словесности. Эфир в 19:05

Пушкин - шмель. Александра Демидова

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Куда пропал постмодернизм и почему молодые авторы используют приемы советских писателей

Куда пропал постмодернизм и почему молодые авторы используют приемы советских писателей выясняем с членом экспертного совета премии "Лицей" Михаилом Бутовым, поэтом Евгением Гороном, прозаиком Родионом Мариничевым и председателем жюри премии "Лицей" Александром Архангельским.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 8 июня в семь часов вечера.

Видео будет доступно сразу после выхода программы в эфир

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