Надежда российской словесности. Эфир в 19:05

Куда пропал постмодернизм и почему молодые авторы используют приемы советских писателей выясняем с членом экспертного совета премии "Лицей" Михаилом Бутовым, поэтом Евгением Гороном, прозаиком Родионом Мариничевым и председателем жюри премии "Лицей" Александром Архангельским.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 8 июня в семь часов вечера.
Видео будет доступно сразу после выхода программы в эфир
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