"В этих пепельных сумерках нас только двое". Ахматова и Найман. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 130-летию Анны Ахматовой – Анатолий Найман.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 8 июня 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова поэт Анатолий Найман
В новом выпуске «Культа личности», приуроченном к 130-летию Анны Ахматовой – Анатолий Найман.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 8 июня 2019 года в 20.05
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