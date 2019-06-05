Cудья Арбитражного суда Краснодарского края потребовал разъяснений от участника процесса о банкротстве, приславшего ходатайство в конверте с изображением средневековой картины. Его смутила репродукция картины нидерландского художника Герарда Давида "Суд Камбиса", известная так же, как "Сдирание кожи с продажного судьи". Об этом пишет "Коммерсантъ".

По мнению судьи, действия приславшего ходатайство кредитора требуют пояснений "в целях исключения неуважительного отношения к суду". На 5 июня было назначено заседание, где судья должен был получить от участника объяснения — о его результатах пока не сообщалось. По результатам проверки материалы могут быть отправлены в правоохранительные органы, отмечается в постановлении суда.

Картина "Суд Камбиса" написана в 1498 году. Сюжет основан на рассказе из книги древнегреческого историка Геродота, описавшего, как персидский царь Камбис II велел содрать кожу с коррумпированного судьи и обтянуть ей кресло, на котором будет заседать его преемник и сын. В постановлении Арбитражного суда Краснодарского края отмечено, что картина была опознана по подписи под ней.