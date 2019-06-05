Пришли за Яндексом? Можно ли в рунете спрятаться от ФСБ

На этой неделе в СМИ появилась информация, что ФСБ потребовала у Яндекса сессионные ключи шифрования к сервисам "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Гипотетически это может дать спецслужбе доступ не только к отдельным сообщениям, но и логинам и паролям пользователей. Пока точно не известно, был ли сделан такой запрос и как именно действовал или собирается действовать Яндекс. Очевидно, что с одной стороны российский интернет-гигант не может позволить себе пойти по пути Telegram и отказаться от сотрудничества с силовиками, а с другой стороны, заложниками ситуации становятся многочисленные пользователи сервисов Яндекса.

Новую интернет-реальность в России, анонимность и безопасность данных пользователей, а также возможность независимого развития для российских it-компаний обсудят журналист, интернет-эксперт Александр Плющев, IT-предприниматель, бывший советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко и медиа-эксперт Иван Засурский. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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