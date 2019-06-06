На пляжах Нормандии. 75 лет высадке союзников во Франции

После вторжения нацистской Германии в СССР и установления союзнических отношений с Великобританией и США Сталин начал требовать от союзников открыть в Европе второй фронт.

В конце весны 1942 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов тайно отправился в США (которые вступили в войну в декабре 1941 года, после нападения Японии на Перл-Харбор) и достиг взаимопонимания с президентом Франклином Рузвельтом относительно "срочной задачи создания второго фронта в Европе в 1942 году", а также о поставках американской военной техники (ленд-лизе) и сотрудничестве в послевоенном мире "ради безопасности всех свободолюбивых народов".

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который активно выступал за то, чтобы союзники поддержали Советский Союз, несший основную тяжесть войны, однако, подверг сомнению способность союзников сконцентрировать силы, необходимые для подобного вторжения – учитывая, что они уже вели боевые действия в других регионах мира. Вместо этого союзники начали операцию против сил Германии и фашистской Италии в Северной Африке, а после победы там в 1943 году высадились на Сицилии и затем в материковой части Италии. Советский Союз тем временем одержал важнейшую победу в битве под Сталинградом.

Все это время планы более масштабной высадки на европейском континенте откладывались. Но на конференции "Большой тройки" (Рузвельт – Сталин – Черчилль) в Тегеране в конце 1943 года было окончательно решено открыть "второй фронт" в мае 1944 года в Нормандии, на севере Франции. Черчилль, до того выступавший за отсрочку операции или за ее организацию на Балканском полуострове, в конце концов поддержал решение Рузвельта и Сталина.

Операция по переброске 156 тысяч солдат союзных армий через Ла-Манш и одновременной высадке их на пяти участках французского побережья получила название "Нептун". Она стала первой частью стратегической операции войск США, Великобритании, Канады и их союзников под названием "Оверлорд" – по освобождению от нацистов всей северо-западной Франции.

Отвлекающие маневры достигли успеха, германское командование, не предполагавшее, что местом атаки станет Нормандия, поверило в то, что высадка состоится севернее, в районе Гавра и Кале.