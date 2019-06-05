BuzzFeed: на представительство ЕС в Москве напали хакеры

Представительство Евросоюза в Москве атаковали хакеры. Компьютерный взлом произошёл в феврале 2017 года, но выявили его лишь в апреле, за несколько недель до выборов в Европарламент. Пострадали как минимум два компьютера. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на внутренний документ представительства.

Анонимный источник BuzzFeed сообщил, что за атакой стоят российские структуры.

Европейская служба внешних связей заявила, что хакерская атака затронула несекретную сеть представительства ЕС. Ведётся расследование инцидента.

Buzzfeed пишет, что в преддверии выборов Европарламент принял ряд мер по противодействию кибератакам, включая план борьбы с дезинформацией. Однако в Брюсселе считают, что некоторые страны ЕС не принимают необходимых мер для противостояния российской активности в киберпространстве.

Москва своё вмешательство в политику других государств и поддержку хакеров отвергает.