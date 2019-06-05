Счётная палата: 40% обращений к чиновникам остаются без ответа

На половину писем, отправленных российским чиновникам, приходят формальные ответы, а более 40% вопросов, сформулированных к ним, и вовсе остаются без ответа, следует из доклада Счётной палаты "Открытость государства в России".

Ведомство замерило прозрачность государственных органов в 22 министерствах и 50 федеральных службах по трём критериям – открытость информации, объём открытых данных и открытость диалога. Эксперты Счётной палаты проанализировали сайты, полноту и актуальность информации, а также качество ответов на специально отправленные запросы.

В тройке самых "закрытых" ведомств оказались Министерство обороны, Министерство науки и высшего образования, а также Главное управление специальных программ президента России.

Как отмечается в докладе, на сайте Минобрнауки не работает даже поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными, а на сайте Минпросвещения в разделе "деятельность" не работает большинство страниц.

Ошибки и устаревшие данные эксперты также обнаружили в информации Роскомнадзора и Министерства спорта.

В лидеры по прозрачности вошли Министерство внутренних дел, Министерство культуры и Министерство финансов.

В то же время член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин рассказал изданию РБК, что в целом ситуация с прозрачностью работы госорганов в России заметно ухудшается, так, в правительстве централизованно этой проблемой не занимается никто.