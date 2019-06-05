Россия и КНР расширят использование юаней и рублей в торговле

Москва и Пекин подписали соглашение о расширении использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Кремле. По словам Путина, сотрудничество двух стран вышло на беспрецедентно высокий уровень, а позиции по ключевым вопросам совпадают.

Си Цзиньпин в своей речи после переговоров отметил, что отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период своего развития.

Сегодня же Путин и Си Цзиньпин побывали на церемонии передачи двух панд Московскому зоопарку. Путин назвал передачу животных знаком особого уважения и доверия к России.

Визит китайского лидера проходит на фоне 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В рамках визита Си Цзиньпин посетит Петербургский международный экономический форум. Мероприятие проходит с 6 по 8 июня.