Департамент культуры Москвы отказался публиковать доходы Михалкова

Департамент культуры Москвы, в опубликованных в конце мая сведениях,скрыл доходы Никиты Михалкова, который является художественным руководителем Государственного театра киноактера. Внимание на это обратила Русская служба "Би-би-си".

В департаменте культуры от комментариев отказались. Пресс-служба театра не смогла ответить на вопрос, почему декларация Михалкова, которая была представлена, не опубликована.

По словам заместителя главы "Трансперенси интернешнл — Россия" Ильи Шуманова, в том, что декларация Михалкова не была опубликована, нет нарушения закона. Однако, как полагает Шуманов, департамент культуры таким образом "пытался избежать скандалов".

В опубликованной в прошлом году декларацииМихалкова указывалось, что его доход за 2017 год составил более 529 миллионоврублей (8,1 млн долларов). Это значит, что Михалков зарабатывал примерно полторамиллиона рублей в сутки.

Также в документах говорилось, что режиссер владеет 86 земельными участками, 6 жилыми домами, 6 апартаментами, 5 машино-местами, 11 нежилыми домами и дачей, а также автомобилем Lada, вертолетом и трактором.

Сам же режиссёр объяснил свой доход тем, что дает мастер-классы за рубежом, которые стоят от 25 до 30 тысяч долларов, а также является наследником имеет Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы.

Студия "ТриТэ" Михалкова регулярно получает бюджетное финансирование от министерства культуры и Фонда кино. Госфинансирование получали все последние фильмы студии - "Т-34", "Тренер", "Движение вверх" и "Экипаж".

В 2018 году Михалков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и Сергея Собянина - на выборах мэра Москвы.