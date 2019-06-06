Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на сессии открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума, назвал ситуацию с арестом основателя фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви "шоком для экономики", который привёл к удвоению оттока капитала из страны, достигшего сначала года40 миллиардов долларов.

Кудрин уже называл странным содержание Калви под домашним арестом при признании Кремлем репутации американского бизнесмена. О том, что Кремль хотел бы видеть Калви среди участников ПМЭФ ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который охарактеризовал Калви как "благонадежного бизнесмена, который был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет".

Адвокаты Калви 31 мая обращались в Следственный комитет России с просьбой разрешить их клиенту, который находится под домашним арестом,принять участие в форуме в Петербурге. Однако ответ на запрос до сих пор не получен.

Ранее стало известно, что из-за ареста Калви США не станет отправлять на Петербургский международный экономический форум правительственную делегацию. Не приедет в Петербург и посол США в России Джон Ханстман.

В то же время главы и топ-менеджеры крупнейших компаний из США примут участие в круглом столе "Бизнес-диалог Россия-США", который пройдёт в рамках форума.

Как сообщил ТАСС глава торговой палаты США Алексис Родзянко, речь идёт о таких компаниях, как Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie, Cushman&Wakefield, Baring Vostok и другие.