Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на сессии открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума, назвал ситуацию с арестом основателя фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви "шоком для экономики", который привёл к удвоению оттока капитала из страны, достигшего сначала года40 миллиардов долларов.
Кудрин уже называл странным содержание Калви под домашним арестом при признании Кремлем репутации американского бизнесмена. О том, что Кремль хотел бы видеть Калви среди участников ПМЭФ ранее говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который охарактеризовал Калви как "благонадежного бизнесмена, который был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет".
Адвокаты Калви 31 мая обращались в Следственный комитет России с просьбой разрешить их клиенту, который находится под домашним арестом,принять участие в форуме в Петербурге. Однако ответ на запрос до сих пор не получен.
Ранее стало известно, что из-за ареста Калви США не станет отправлять на Петербургский международный экономический форум правительственную делегацию. Не приедет в Петербург и посол США в России Джон Ханстман.
В то же время главы и топ-менеджеры крупнейших компаний из США примут участие в круглом столе "Бизнес-диалог Россия-США", который пройдёт в рамках форума.
Как сообщил ТАСС глава торговой палаты США Алексис Родзянко, речь идёт о таких компаниях, как Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie, Cushman&Wakefield, Baring Vostok и другие.
- Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Всего в ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы под девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
- Майкла Калви арестовали в середине февраля. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.