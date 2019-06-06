В Нормандии отмечают 75-ю годовщину высадки союзников

На северном побережье Франции - в Нормандии - проходят памятные церемонии в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны.

В церемонии на пляже "Голд-Бич", - одном из пяти мест, где производилась высадка десанта - приняли участие ветераны Второй мировой. Там был положен первый камень в основание будущего мемориала, на котором будут выгравированы имена около 20 тысяч британских военнослужащих, погибших во время операции в Нормандии. Со словами благодарности к ветеранам обратились премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам Макрона, так называемый "День Д" - 6 июня 1944 года - определил судьбу Франции, Британии, Европы и всего мира. Тереза Мэй сказала, что долг и ответственность нынешнего поколения - нести вперёд "факел свободы, мира и демократии". Мэй участвует в торжествах в Нормандии в последний день пребывания на посту премьера, завтра она уйдёт в отставку.

В торжествах принимает участие и президент США Дональд Трамп. Сегодня они вместе с Макроном выступят на мемориальном кладбище, где похоронены американские солдаты, погибшие во время высадки в Нормандии.